Wie viel Strom kommt in Salzburg aus Wasserkraft?

Da "erdreistet" sich doch in den SN vom 20. April (Lokalteil) Herr Karl Heinz Gruber davon zu sprechen, dass tatsächlich 88% der Stromerzeugung in Salzburg schon jetzt aus Wasserkraft kommen (österreichweit 70%). Wenn ich mich nicht gänzlich täusche, war noch vor wenigen Monaten von der Salzburg AG behauptet worden, dass in Salzburg nur etwa 30% des Strombedarfs aus Wasserkraft kommt und der "Rest" am Markt zugekauft werden muss, somit also das beste Argument, um den Strompreis kräftig und nachhaltig erhöhen zu können. Kein Wort davon, dass sich ebendiese Salzburg AG in der Zeit vorher damit brüstete, etwa 70% des Stroms aus Wasserkraft zu beziehen.

Dass sich dann Herr Eder von der AK im Zuge des Wahlkampfs bei der sogenannten Strompreissenkung auch noch mit dem Stromversorger arrangiert, macht das Bild komplett.

Werden wir österreichische und europäische Bürger ohnehin nur nach Strich und Faden belogen (frei nach Frau Lydia Forster in ihrem Brief vom 21. April 2023 zum Thema "Ukrainisches Getreide")?





Johannes Reitter, 4801 Traunkirchen