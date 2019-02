Ich danke Herrn Redakteur Mandfred Perterer für seinen objektiven Leitartikel "Wie viele Gasteigers gibt es in der ÖVP?" Ich möchte die Frage aber anders stellen und zwar: "Wie viele ÖVP`s gibt es bei Herrn Gasteiger?" Mit großem medialem Getöse hat er seine Partei, in der er groß geworden ist und dadurch nicht nur Landeshauptstellvertreter, sondern auch Chef der SAFE wurde, ausgetreten

und zwar dezitiert aus der Bundes-ÖVP und nicht aus der Salzburger Partei.

Für mich gibt es nur eine ÖVP, die auf Bundesebene derzeit vom jungen dynamischen Kanzler Kurz und in Salzburg vom Landeshauptmann Haslauer, sehr erfolgreich geführt wird. Dazu fällt mir ein Spruch ein: Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter!

Josef Blank, 5061 Elsbethen