Wie wär´s mit Demokratie?

Klagelieder, dass beim ORF den Stiftungsrat und die Intendanz Parteifreunderlkreise bestimmen, sowie Klagelieder und Triumphgrinsen, dass in der SPÖ die Exponenten diverser Strömungen einander gegenseitig die Hackln ins Kreuz schmeißen. Das sind wahrlich beklagenswerte Zustände.

Warum kommt man eigentlich nicht auf die Idee, Auswahlverfahren einmal demokratisch zu gestalten? Über 50 Jahre zahle ich schon meine GIS-Gebühr, und von der SPÖ habe ich kürzlich ein Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft bekommen. Ich bin der Überzeugung, dass eine freie Gesellschaft neben einem Pluralismus auf dem Medienmarkt auch von wirtschaftlichen Interessen unabhängige öffentliche Medien braucht. Und ich bin der Meinung, dass eine freie Gesellschaft nur eine sozial ausgeglichene sein kann, und dafür haben wir vor über 100 Jahren die Sozialdemokratie erfunden. Ein Jammer, dass beide Institutionen zur Mauschelei bei der Auswahl ihrer Spitzenkräfte verkommen sind. Im ORF mauscheln die Freunderlkreise, und in der SPÖ setzen wie in einer Monarchie mehr oder weniger gescheiterte Vorgänger ihre eigenen Nachfolger ein.

Wenn ich etwas zu reden hätte, sollen im ORF die Bezahler der GIS-Gebühren in einer geheimen Wahl über die Zusammensetzung des Stiftungsrates entscheiden, und in der SPÖ die Mitglieder über ihre Bundes-, Landes- und sonstigen Vorsitzenden. Ein halbes Jahrhundert finanziere ich mit GIS-Gebühren und Mitgliedsbeiträgen diese beiden wichtigen staats- und gesellschaftstragenden Institutionen, aber kein einziges Mal wurde ich eingeladen, dort per Wahl mitzuentscheiden.

Gern würde ich beiden Institutionen bei einer Demokratisierung mit Rat und Tat zur Seite stehen, ich fürchte aber, die fürchten sich vor diesem Angebot.





Paul Pirker, 5020 Salzburg