Wie weit geht unsere Verantwortung?

Angesichts des steigenden Konsums von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Netz ist dieses Thema gerade in aller Munde. Da möchte ich die Situation nutzen, um darauf hinzuweisen, dass sexuelle Übergriffe gerade für Kinder auf Fluchtrouten und in Flüchtlingslagern eine ganz reelle Gefahr sind. Rund 4000 unbegleitete Kinder, die in Österreich um Asyl angesucht haben, sind in den letzten Jahren verschwunden. Manche ziehen weiter zu Angehörigen in andere EU-Länder, aber da es dafür keine legale Abwicklung gibt, müssen sie sich Schleppern anvertrauen. Eigentlich unglaublich. Wie so oft scheitern gute Vorhaben zum Schutz der Kinder am Geld, da Tagessätze nicht erhöht werden. Es ist sicher, dass manche dieser Kinder genau dort landen, wo sie missbraucht werden.

Aber im Zusammenhang mit diesen Schicksalen wird sexueller Missbrauch öffentlich kaum angesprochen. Im Grunde tut keine europäische Regierung Essenzielles gegen diese Missstände. Ganz im Gegenteil, auch sozialistische Regierungen vormals besonders fortschrittlicher Staaten wie Schweden oder Dänemark richten sich mittlerweile nach ultrarechten Zielen, wenn es um Asylpolitik geht. Wenn das Missbrauchsthema in den Medien aufpoppt, entrüsten wir uns alle und können es nicht fassen. Aber diese Entrüstung verändert nichts. Der Schutz der Schwächsten steht und fällt damit, wie Menschenrechte überall auf der Welt geachtet und umgesetzt werden. Dort muss man ansetzen, und nicht, wie von gewissen Politikern schon angedacht, die Menschenrechte ändern.

