Wenn eine Hiobsbotschaft die andere jagt, fragt man sich: "Wie weit müssen wir noch sinken?" "Was kommt noch alles zum Vorschein?" "Wann genau ist das Maß voll?" Vorweg wage ich schon einmal zu behaupten, dass die Bürger die Schnauze bereits gestrichen voll haben, wenn kein Tag ohne menschliche Schweinerei vergeht.

Die neue Geschichte rund um Inserate in Zeitschriften, diesmal im Ländle, sagt aus, dass es immer wieder Wege gibt, welche gefinkelte Leute auszunützen verstehen. Die Erfahrung zeigt aber ebenso auf, dass solche Vorgehensweisen irgendwann ein unrühmliches Ende finden und aufgedeckt werden. Schuld sind wohl immer wieder die Auswüchse der Marke Nimmersatt, die eine Sache auffliegen lassen. Mag das System auch jahrzehntelang funktionieren und im Verborgenen bleiben. Irgendwann reicht es irgendjemandem, irgendwann wird die Sache zu heiß und irgendwann explodiert sie. Das macht die Sache nicht besser, es schadet der gesamten Politik. Vertrauen und Glaubwürdigkeit in das System schwinden mehr und mehr. Dass nun bei einem Aufdecker justament am nächsten Tag eine Betriebsprüfung angekündigt wurde, mag ein Zufall sein, allerdings fehlt mir dazu der Glaube. Ich nenne es schlichtweg Einschüchterung.

Das, was ich bisher hinter vorgehaltener Hand zu sagen wagte, kann ich nun ohne weiteres regelrecht hinausposaunen. "In einem Nachbarland existiert die Mafia, illegal. Bei uns auch, halt legal?" Na bravo; erschreckend und zan schamma.





Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf