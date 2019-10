Land und Stadt Salzburg waren jahrzentelang eine FPÖ-Hochburg. So wie bei der letzen NR-Wahl ist auch diesmal die FPÖ Salzburg am letzten Platz im FPÖ-Bundesländer-Ranking: 13,7%. Eine Schande! (Zum Vergleich Kärnten 19,6%, Steiermark 18,3%, Oberösterreich 17,4%, Burgenland 17,2%). Woran liegt das wohl? Wann gibt es endlich Konsequenzen? Wie weit will man noch sinken?

Mag. Armin Fitzka, 5020 Salzburg