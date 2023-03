Wie wichtig ist der Politik die Pflege?

Mit großem Interesse verfolge ich die von den wahlwerbenden Parteien veröffentlichten Programme für die nächste Legislaturperiode. Es ist interessant zu erfahren, welch wichtige Ideen und Pläne in den der Wahl folgenden Jahren verwirklicht werden sollen.

Leider vermisse ich in all den Vorschlägen das Wort Pflege. Nach dem Fiasko im Herbst 2022 wurden von allen Fraktionen beeindruckende Aussagen über Vorhaben und Pläne bekannt gegeben. Das war es dann. Seither hört und liest man darüber nichts mehr. Ist ja kein spektakuläres Thema! Eher unangenehm! Diese Personengruppe ist oft nicht mehr wahlfähig. Also keine Stimme.

Da sieht man, wie wichtig der Politik diese alten und pflegebedürftigen Menschen sind.

Seit Ende Juli 2022 besuche ich beinahe wöchentlich eine

90-jährige Dame in einem Salzburger Spital. Mitte Juli 2022 war sie nach einem körperlichen Zusammenbruch vom

Roten Kreuz in ein Salzburger Spital gebracht worden. Nach notwendigen Behandlungen wurde dem Sohn, der in Wien lebt, mitgeteilt, dass die Patientin nicht mehr allein in ihrer kleinen Wohnung bleiben könne. Man hat sie in diesem Spital weiter als Patientin in der Sonderklasse sehr gut betreut.

Danach musste sie in ein

Fünfbettzimmer übersiedeln. Der Sohn, der mindestens einmal wöchentlich zu Besuch kommt, hat noch im Juli 2022 die gesetzlich notwendige Feststellung der Pflegestufe und die Anmeldungen beim Magistrat Salzburg für einen Pflegeplatz veranlasst. Die alte Dame selbst war seit mehr als 20 Jahren für einen Heimplatz beim Sozialamt der Stadt Salzburg vorgemerkt. Dort erklärte man jetzt, dass das keine Bedeutung habe.

In einem Fünfbettzimmer gibt es keine Abwechslung durch Fernsehen oder Radio. Der Bildschirm ist an der Decke angebracht und daher kaum zu sehen. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Einzig ihre abonnierte Tageszeitung und das Lesen vieler Bücher - sie ist nicht dement - verkürzen etwas den Alltag. Das Krankenhauspersonal bemüht sich sehr nett um sie. Für Alltagsdinge wie Haare- und Nägelschneiden u. Ä. sorgt sie selbst. Bei den Visiten wird ihr immer wieder gesagt, dass sie nicht mehr lange bleiben kann. Die ohnehin schon große Verzweiflung und Mutlosigkeit steigen dadurch zusätzlich.

Alle Vorsprachen, Telefonate und E-Mails des Sohnes bei den zuständigen Ämtern bzw. überforderten Beamten enden mit Vertröstungen, Vorreihungen - wieder Rückreihungen - auf der Warteliste und dem Hinweis auf die Entscheidungen (Nichtentscheidungen) der Politik. Was mutet man einem alten Menschen, der viele Jahrzehnte gearbeitet, Steuern bezahlt und zu jeder Wahl gegangen ist, eigentlich zu?

Das seit acht Monaten mitzuerleben, macht mich - auch ich bin über 80 Jahre alt - besorgt, ja, es macht mir große Angst.



Lieselotte Husseindjian, 5020 Salzburg