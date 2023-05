Fußballtrainer Gerhard Struber, "ein enger Vertrauter und Weggefährte von Sportdirektor Christoph Freund", hat den SV Liefering in die Abstiegszone und nunmehr die New York Red Bulls auf den letzten Tabellenrang trainiert. Was erwartet FC Red Bull Salzburg mit einem allfälligen Trainer Gerhard Struber?







Johann Zaunrieth, 5020 Salzburg