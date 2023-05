Wie wird sich das Land verändern?

An den ehemaligen und wohl auch künftigen Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Wilfried Haslauer: "Passt mir auf mein Salzburg auf!" - ich hab's noch im Ohr. Ich besitze auch noch Ihren Brief vom 15. 4. 2019, in dem Sie so deutlich betonen, dass Sie sich von den Ansichten und Äußerungen dieser Partei distanzieren. Und ich habe auch Ihre Aussage über Hass und Hetze gehört. Und jetzt die Koalition mit einer Partei, deren Obmann in seiner Ansprache zum 1. Mai Hass und Hetze, Lächerlichmachen und Bösartigkeiten geradezu zelebriert hat.

Ich frage mich, wie werden Sie das einmal vor Ihren Kindern und Enkelkindern rechtfertigen, dass Sie mit einer Partei koalieren, die mit den Identitären in Verbindung steht, die wiederum vom Christchurch-Attentäter gesponsert wurden. Einer Partei, deren Obmann sagt, dass das Recht der Politik folgen muss, und die stolz auf einen Partnerschaftsvertrag mit Putins Partei ist.

Am meisten Sorge macht mir, dass das eine Partei ist, die die drohende Klimakatastrophe leugnet, Windräder ablehnt und für Betonieren und Bodenversiegelung steht.

Der Wählerwille: 75 Prozent haben diese Partei nicht gewählt! "Passt mir auf mein Salzburg auf!" Es klingt fast wie die Jedermann-Rufe von der Festung. Wie wird sich Salzburg verändern in den nächsten Jahren? Herr Dr. Haslauer, ich bin zutiefst enttäuscht von Ihnen! Ich habe in meiner Naivität tatsächlich an Ihren Anstand geglaubt. Wie sehr habe ich mich getäuscht.

Ich bin in großer Sorge, was die nächsten Jahre bringen werden.



Gerlinde Ausweger, 5303 Thalgau