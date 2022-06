Wie wirken Sanktionen?

Meines Wissens wurden neben den Sanktionen beim Öl- und Gasimport aus Russland auch Sanktionen bezüglich westlichen Technologieexports nach Russland beschlossen. Wir sind, insbesondere im EU-Raum, sehr stark von russischen Energieexporten abhängig, was leider zu einer Verzögerung der Sanktionswirkung führt, da Sanktionen nur so lange sinnvoll sein können, solange sie nicht den "Verhänger" stärker treffen als den Betroffenen. Schlecht, aber Tatsache! Wir hören immer nur, mit wie vielen Milliarden täglich der russische Krieg in der Ukraine "vom Westen finanziert" wird. Die westlichen Exportbeschränkungen bei Technologie sind zwar die stärkste Waffe, warum aber hört man nichts bezüglich ihrer Auswirkungen? Hat sich hier die einschlägige Exportlobby stillschweigend quergelegt? Mittel- und langfristig kann man Russland nur mit einem Stopp der Technologieexporte - Rohstoffimporte hin oder her - nachhaltig schwächen und in die Knie zwingen.





Günter Braun, 1020 Wien