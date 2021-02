Wie ziviler Protest funktionieren kann

Die Jugend zeigt, wie es geht! Mit ihrer Kundgebung für eine "Menschenwürdige Asylpolitik" auf dem Residenzplatz haben die jungen Sozialdemokraten (Jusos) gemeinsam mit Vertretern anderer Jugendverbände am Samstag gezeigt, wie ziviler Protest auch in Corona-Zeiten funktionieren kann. Abstand halten, Masken tragen, Rednermikrofone desinfizieren bis hin zur Einmalverwendung der Kugelschreiber für die Unterzeichnung der Bürgerinitiative - an alles wurde gedacht und alles wurde auch eingehalten. Mit derart vorbildlich organisierten Protestveranstaltungen wird nicht nur auf die beschämende Asylpolitik hingewiesen, man verhindert auch, der Regierung ein Alibi für ein generelles Versammlungs- und Demonstrationsverbot zu verschaffen.

Mag. Christine Pertele, 5023 Salzburg