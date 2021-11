Herr Unterholzner, Sie sprechen mir aus der Seele (SN v. 12. 11.) - Herzlichen Dank! Die Pandemie hat die Gesellschaft zu einem Schwarz-Weiß-Denken geführt. Es haben sich leider zwei Lager gebildet, aber es gibt eine bunte Brücke, die über den Spalt führt. Meine Bitte an alle: Seien Sie achtsam. Worte sind wie Samen, die gesät werden, und es liegt an jedem Einzelnen, was geerntet wird: Unkraut oder Rosen, die Freude bereiten. Lachen ist die beste Medizin für die Seele und den Körper.

Yara Eibl, 5400 Hallein/Rif