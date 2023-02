Wieder ein Glanzstück

Seit vielen, vielen Jahren bin ich Abonnent der "Salzburger Nachrichten". Und genauso lange lese ich mit viel Interesse und Vergnügen Ihre Kolumne, Herr Purger. Am heutigen Tag habe ich wieder herzhaft gelacht; fast sind mir die Tränen gekommen.

Meine Gattin hat mich zwei Zimmer weiter noch gehört. So etwas passiert mir bei Ihren Artikeln nicht das erste Mal. Ich bin zwar seit kurzem in Pension, aber wäre ich Schüler so würde ich Sie gerne als meinen Geschichts- und Staatsbürgerkunde-Professor haben. Falls Sie erwägen ein Buch über Österreich zu schreiben, so bin ich der Erste der sich ein Exemplar sichern wird.

Franz Schönweiler, 2120 Wolkersdorf