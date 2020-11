Wieder einmal Covid-19

Ja, Covid-19 hält uns fest im Griff. Und wer ist schuld, dass sich die Situation so verschärft hat? Das wird gerne hin und her geschoben, je nachdem wie es ins jeweilige Konzept passt.

Aber können wir Menschen nicht selber unser Denken einsetzen und einsehen und entscheiden, dass es jetzt an der Zeit ist, die Kontakte einzuschränken, Abstandsregeln einzuhalten, Masken zu tragen, Hände zu waschen usw. Wenn man sich toll vorkommt und in den letzten Tagen vor dem Lockdown noch die Geschäfte stürmen muss, weil man sonst "wichtige Dinge" nicht im Haus hat, da stimmt doch etwas nicht mit uns. Der Markt hat die Menschen mit der Dauerwerbung von Sonderangeboten so fest im Griff, dass sie offensichtlich dem nicht widerstehen können. Es wird vieles untersagt, aber muss es jetzt Super-Eröffnungen von neuen Möbelgeschäften, Einkaufszentren usw. geben?

Dazu kommen noch Sportveranstaltungen, bei denen sich die Sieger um den Hals und in die Arme fallen. Der Hinweis, dass diese ja getestet sind ist doch lächerlich, das Vorbild hat die Wirkung! Wie sollen sich andere junge Leute zurücknehmen, wenn sie das sehen? Natürlich auch hier könnte man das eigene Denken aktivieren - das wäre Eigenverantwortung!

Und gibt es dann endlich Vorschriften für die Einschränkungen, wird herumgemäkelt und jedes Detail hinterfragt und sogar mit Klagen gedroht.

Inge Mayer, 5280 Braunau