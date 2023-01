Wieder einmal der Bustourismus . . .

Schuster, bleib bei deinen Leisten! Dieser Spruch hat sich immer wieder bewahrheitet. Als jemand, der seit 50 Jahren im Tourismus tätig ist, käme ich nie auf die Idee, den Experten in Sachen Pflege Ratschläge zu erteilen. Aber viele glauben, auch als "Laien", den Touristikern sagen zu müssen, was sie tun sollen. So auch Frau Dick mit ihrem Leserbrief.

Ich erwähne nur am Rand, dass ein Touristenbus in etwa 20 Pkw ersetzt. Woher die selbsternannten Experten wissen, dass Bustouristen kein Geld in der Stadt lassen, weiß ich nicht. Wie viele Bustouristen übernachten in unseren 3- und 4-Sterne-Hotels? Wie viele Bustouristen essen in unseren Restaurants? Wie viele Bustouristen nehmen teils hochwertige Souvenirs mit nach Hause? Wissen das die selbsternannten Experten?

Erst vor kurzem diskutierten mit mir Salzburgerinnen, die in einem Reisebus (!) eine Städtereise machten, wie furchtbar die Reisebusse in unserer Stadt seien. Sie selbst aber benützten einen Bus, um sicher und ohne Stress ans Ziel zu kommen.

Das neue System mit den time slots an den Terminals hat sich bewährt und könnte eventuell noch etwas adaptiert werden, indem Gruppen, die in Stadthotels wohnen, nichts oder nur einen geringen Betrag für einen time slot zahlen, Tagesgäste dagegen mehr.

Aber: Verbessern kann man immer etwas, und wie es wieder zu lesen war, meckern über Dinge, die man nicht versteht, auch.



Bärbel Schalber, 5020 Salzburg