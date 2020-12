Wieder einmal Grenze zu Bayern für Großeltern geschlossen

Wieder einmal ist die Grenze zu Bayern für die Großeltern geschlossen! Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren wir bereits für acht Wochen von unserer Tochter und deren Familie samt Enkel in Deutschland getrennt. Eigentlich waren Familienbesuche (Salzburg-Bayern, Bayern-Salzburg) - Stand 19.12.2020 - für Eltern und Großeltern, wenn diese regelmäßig (wir sind wöchentlichen zusammengekommen) stattgefunden haben, zuletzt erlaubt. Ich wollte am Dienstag meine Tochter und die beiden Enkelkinder im angrenzenden Bayern besuchen. An der Staatsgrenze in Oberndorf/ Laufen war mein Ausflug wieder zu Ende.

Nach der Aussage von Bundekanzler Sebastian Kurz und dem bayerischem Ministerpräsident Markus Söder - die Grenzen bleiben offen - und dem Beschluss 1+1 (soweit ich das aus vielen Berichten und Verordnungen herauslesen konnte) ist es mir unerklärlich, dass ich nicht nach Deutschland einreisen kann, ohne einen negativen - nicht älter als 48 Stunden gültigen - Corona-Befund vorlegen zu müssen. Weiters hätte ich mich laut Auskunft des deutschen Grenzpolizisten bei der Rückreise nach Österreich in Quarantäne zu begeben, bzw. bei der eigenen Gesundheitsbehörde mich zu melden. Schon im Oktober 2020 wurde ich positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Inzwischen konnte ich in Erfahrung bringen, dass ich noch für einige Zeit (Monate) dagegen immun bin. Ein von mir gewünschter und auch bezahlter Bluttest bei meiner Hausärztin stellte fest, dass ich viele Antikörper in mir trage. Auch bei der Massentestung am 13.12. wurde in den Medien von einer nicht notwendigen Testung von Personen, welche in den letzten drei Monaten schon an SARS-CoV-2 erkrankt waren und wieder genesen sind, gesprochen. Warum ist das nicht Grund genug, um von einem Haushalt zum anderen (im engsten Familienkreis bei bisher wöchentlicher Zusammenkunft ohne Unterbrechung) zu reisen?

Wie ist das zu begreifen, wenn ich laut Ausgangsbeschränkungen jeden Tag in ein Skigebiet (100 km und mehr) fahren und meine engsten Familienangehörigen nicht persönlich kontaktieren darf?

Anita Huber, 5151 Nußdorf