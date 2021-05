Wieder herrscht Krieg im Nahen Osten

Krieg ist nichts Neues im Nahen Osten. Militante Palästinenser beschießen mit selbstgebastelten Raketen wieder einmal Israel.

Etwa 2000 Raketen wurden von der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuert. Man versucht das israelische Raketenabwehrsystem "Iron Dome" zu "sättigen", das heißt durch eine hohe Schussfolge zu überfordern. Die israelische Luftwaffe fliegt risikolos Gegenschläge auf Ziele im Gazastreifen. Seit Jahren ein wiederkehrendes Szenario ohne wirkliche Sieger, Verlierer sind immer die unschuldigen Opfer auf beiden Seiten.

Am Schlachtfeld Naher Osten kann kein Frieden geschaffen werden, da tiefverwurzelte fanatische Feindschaften aufeinandertreffen. Zwischen den beiden Volksgruppen bestehen keine Gemeinsamkeiten. Auch in Israel selbst entstehen bürgerkriegsähnliche Zustände, dort bekämpfen sich jüdische und arabische Einwohner. Der Unterschied beider Volksgruppen ist zu groß, um gemeinsam friedlich in einem Land leben zu können. Wahrscheinlich würde eine Zwei-Staaten-Lösung die beste Alternative sein, wenn überhaupt eine Friedenslösung möglich wäre.

Kurt Gärtner, 4600 Wels