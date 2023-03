Wieder leer ausgegangen ...

In der Pressemitteilung vom 24. März heißt es: "Die Nachfrage nach Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher in Österreich ist weiter sehr hoch. Bei der staatlichen Förderstelle OeMAG gingen am Donnerstag bei der ersten Förderrunde des Jahres innerhalb der ersten fünf Minuten 58.184 Anträge ein. Binnen einer Stunde seien über 100.000 Tickets gezogen worden."

Bis 23. 3., 17.00 Uhr wurde die Linkfreischaltung auf der OeMAG-Homepage angekündigt. Es folgten ab 17.00 Uhr exakt 74 Minuten ständige Seitenaktualisierung und Aufruf der Förderseite (man weiß ja nicht, wann der Link eventuell doch aufgeht), bis der Link um 18.14 Uhr endlich freigeschaltet wurde.

Wenn in der ersten Stunde 100.000 Tickets gezogen wurden, ist man mit dieser verspäteten Freischaltung immer unter "ferner liefen"… ist die verspätete Freischaltung System in dieser undurchsichtigen Sache? 2022 war das genau so - bei allen drei Versuchen keine Förderungszusage. Wer hatte eventuell schon ab 17.00 Uhr Zugang zur Ticketziehung? Dieses Vorgehen bei einer Antragstellung ist unprofessionell und intransparent.





Manfred Tritscher, 8970 Schladming