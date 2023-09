Wieder mal Klimastreik

Diesen Freitag findet also wieder ein Klimastreik statt. "Wozu?", fragen sich viele.

Die Kinder sollen etwas Gescheites lernen und dann einfach das Klima selbst reparieren und uns Alte in Ruhe lassen. Leider verstehen die wenigsten, dass man das Klima nicht mehr reparieren kann. Wie man an den weltweiten Wetterkapriolen unschwer erkennen kann, ist es längst im Katastrophenmodus und da bringen wir es wohl auch nicht mehr heraus. Wofür also streiken unsere Kinder, wenn eh alles zu spät ist? Sollen sie doch die paar Jährchen noch genießen und dann ist halt Schluss.

Wer die Wissenschaft versteht, müsste eigentlich so denken. Ich, als Vater von vier Kindern, kann und will aber so nicht denken. Ich werde bis zum letzten Atemzug dafür kämpfen, diese schier unlösbare Aufgabe doch noch zu bewältigen. Ich gebe gerne zu, dass das naiv, verrückt oder gar idiotisch erscheint, aber man kann auch Liebe dazu sagen. Das ist es: Liebe.







Jürgen Hutsteiner, 4400 Steyr