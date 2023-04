Wieder mehr Bauernhöfe, wirklich?

"Bauernsterben gestoppt, wieder mehr Höfe", so wurde kürzlich im ORF berichtet. Auch mit grenzenlosem Optimismus betrachtet, kann es aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Pinzgau bzw. im übrigen Bundesland in den vergangenen zwei Jahrzehnten hunderte, wenn nicht tausende Hektar in die Hände von Nicht-Landwirten und Spekulanten geraten sind.

Wie konnte so etwas geschehen? Das war freilich nur möglich, weil die Grundverkehrskommissionen teilweise auch noch die Hühneraugen zugedrückt haben. Und welche Rolle spielte dabei die landwirtschaftliche Besitzfestigungsgenossenschaft? Hat sie ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt? Nach meinen Recherchen hätte diese Genossenschaft Kapital zur Verfügung, um Liegenschaften, d. h. Grünland zum ortsüblichen Preis zwischenzeitig zu erwerben, um sie dann später an einen geeigneten Bauern weiterzuverkaufen. Der Vorstand, in dem u. a. der Bauernbundpräsident Quehenberger, der Salzburger Agrarlandesrat Schwaiger, aber auch die Mächtigen von Raiffeisen das Geschehen bestimmen, hat offensichtlich zugeschaut, wie Investoren, Baulöwen und Spekulanten zuschlagen konnten und alles abgegrast haben.

Jetzt vor der Wahl alles schön zu reden, bzw. sieben neue Bauernhof-Betriebe als großartigen Erfolg darzustellen, ist wohl ein bisschen übertrieben, nachdem Salzburg in den vergangenen 20 Jahren rd. 1/5 der Höfe eingebüßt hat. Die Verantwortlichen in Politik, Kommissionen und Genossenschaften im Land Salzburg haben viel zu lange geschlafen, sie haben zu oft weggeschaut. Wer aufmerksam durch unser Land fährt, sieht "Bei meiner Ehr" die massiven, nicht wieder gut zu machenden Schäden - und "Ja-natürlich" hat letztendlich dieses "gewollte" Verschlafen und Agieren auch Auswirkungen auf die Wohnungspreise.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf