Wieder mit der Natur leben lernen

Gerne lese ich die Bücher von Peter Rosegger. Er hat die Natur sehr geschätzt und geliebt; so wie ich. In seiner Lebenszeit von 1843 bis 1918 hat er einen großen Wandel erlebt. Seine Sorgen um unsere schöne Natur hat er so beschrieben:

"Je länger der sogenannte Volkswohlstand dauert, je hässlicher wird das Land. Die Wälder werden abgeholzt, die Berge aufgeschürft, die Bäche verunreinigt. Die Wiesen werden mit Fabriken besetzt, die Lüfte mit Rauch erfüllt, die Menschen unruhig, unzufrieden, heimatlos gemacht. Was ist denn an dem Gelde, dass ihm die ungeheuren Opfer gebracht werden."

Ich glaube, wir alle sollen wieder mit der schönen Natur leben lernen. Ganz einfach!

Ohne Ausbeutung und Profitgier. Mit Liebe und Zufriedenheit im Herzen.

Mit großer Dankbarkeit für all das Gute und Schöne, was uns die gesunde Natur immerzu schenkt. Ist das wahr oder nicht?!



Annemarie Ellmer, 5082 Grödig