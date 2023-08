Wieder wird Boden für einen Parkplatz versiegelt

Noch vor einiger Zeit dachte ich beim Anblick von Bauarbeiten in der grünen Wiese in der Nähe des Hohlwegwirts in Taxach-Rif, aha, da wird wieder eine Halle gebaut. Nun musste ich mit Entsetzen feststellen, das man asphaltiert hat und einen Parkplatz errichtet.

Ja geht's noch? Es ist zum Verzweifeln, weil man nichts gelernt hat. Anstatt mit Fertigteilen den bestehenden Parkplatz aufzustocken oder wenigstens Lochsteine zu verlegen, wo das Wasser abrinnen und Grünzeug wachsen kann, wird asphaltiert!

Schon die Cree Indianer (Ureinwohner) sagten: "Wenn Ihr den letzten Baum gerodet . . ."

Ich muss gar nicht der "Letzten Generation" angehören, um allmählich zu verzweifeln. Hört endlich auf, in der Finalsprache zu reden und von Zielen bis 2035-50 zu faseln. Tut etwas!



Peter Damjanovic, 5020 Salzburg