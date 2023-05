Wiederansiedlung von Raubtieren

Es ist für mich unerklärlich, dass um jeden Preis versucht wird, die Wölfe und Bären wieder in unseren Wäldern und Almen zu integrieren, d. h. wieder heimisch zu machen. Eine Ansiedlung dieser Raubtiere in unserer zivilisierten Welt ist absolut unpassend und gefährlich. Offensichtlich gefährlich, da sie in unserer zivilisierten Welt keine natürliche Nahrungskette mehr vorfinden und daher Menschen gefährden.

Es ist für mich unerträglich, wenn das Leben von Tieren über das der Menschen gestellt wird. Mein Mitgefühl ist bei den Angehörigen jenes Joggers, der von einem Bären getötet wurde. Da diese Tiere auch keine natürlichen Feinde mehr haben, können sie sich in unseren Erholungsgebieten ungehindert vermehren. Unsere Landwirte, die Pfleger unserer Wälder und Almen, tun mir leid, denn wenn bei einer Wolfsattacke

15 Schafe und mehr qualvoll umkommen (die im unwegsamen Gelände nicht wirksam geschützt werden können), kann ich verstehen, dass sie die Schafe künftig nicht mehr auf die Almen treiben wollen. Dann werden unsere Almen mit der Zeit ungepflegt und unattraktiv.

Ich wünsche mir einen sofortigen Stopp dieser untauglichen und gefährlichen Projekte. Die Jäger und Sammler waren geübt im Umgang mit diesen Raubtieren - wir nicht! Frei nach Goethe: "Die ich rief, die Geister, die werd ich nun nicht los."



Ing. Reinhard Bacher, 5020 Salzburg