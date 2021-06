Wiedereinführung der Bagatellgrenze für Raser

Da jetzt höhere Verkehrstrafen für Raser beschlossen wurden, möchte ich da einige Punkte gerne kritisch betrachten. Es ist klar, dass rücksichtslose Fahrer höher bestraft werden sollten. Jedoch kritisch sehe ich folgendes: Strafen für geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen von etwa 5-10 km/h erachte ich nicht für sinnvoll, da dadurch meist keine Gefahr ausgeht, und an Straßenabschnitten gestraft wird, wo es ganz offensichtlich nicht um die Sicherheit sondern um das gezielte Abkassieren geht. Eine Wiedereinführung der Bagatellgrenze/Toleranzgrenze von 10km/h würde ich dahingehend für richtig halten. Dann kann man sich auch wieder mehr auf den eigentlichen Verkehr konzentrieren, weniger auf den Tacho, und das fördert wiederum die Sicherheit. Als anderes Problem sehe ich notorische Langsamfahrer/Bummler, oder Fahrer die ihr Auto offenbar fahrtechnisch nicht beherrschen und deren unsichere Fahrweise ganz offensichtlich auffällt. Denn auch zu langsames Fahren kann in gewissen Situationen als rücksichtslos betrachtet werden. In diesem Sinne mein Resume: Höhere Strafen ja, aber bitte nur dort, wo es mehr Sicherheit bringt.







Dr. Bernd Sommer, 8044 Graz