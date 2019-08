Fünf Radaufhängungsvorrichtungen (Beschädigungsgefahr!) pro Railjet sind und das geben die ÖBB auch zu, einfach zu wenig.

Mein Vorschlag: Wiedereinführung eines Gepäckwagens. Am besten in Zugmitte und um die Stehzeiten in den Bahnhöfen nicht zu verlängern, Info an die Radreisenden, sich rechtzeitig in den Gepäckwagen zu begeben, um mitsamt dem Rad flott aussteigen zu können. Es empfehlen sich Niederflurwaggons. Letztere sollten im Lauf von Neuanschaffungen nach Westbahn-Vorbild sowieso generell erste Wahl sein.





Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen