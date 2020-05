Wiedereröffnung der Gastronomie

Die Gastronomie hat wieder geöffnet, unter strengen Vorsichtsmaßnahmen, wie verlautbart wurde. Wo sind sie, die Vorsichtsmaßnahmen? Wo ist die angekündigte Kontrolle dieser? Ob im Siedlungsgebiet am Rande oder in der Innenstadt Salzburgs, überall das gleiche Bild. Eng an eng gestellte Tische, gefüllt mit Gästen, die keine 30 Zentimeter Abstand haben. Servicepersonal, welches bestenfalls den Mund-Nasen-Schutz umgehängt hat. Ja wo bleibt denn da der Hausverstand? Anscheinend ist diesen Leuten egal, wenn wir der nächsten Pandemie zusteuern. Ich höre schon jetzt das große Gejammer der armen Gastronomen und unvernünftigen Gäste. Warum ordnet die Politik etwas an, wenn sie es dann nicht kontrolliert? Und wie immer werden die vernünftig handelnden Menschen auch für diesen Wahnsinn büßen!

Monika Auer, 5023 Salzburg