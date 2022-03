Wien zeigt den richtigen Kurs

Die Bundeshauptstadt Wien hat mit Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zwei Politiker, die ein gezieltes und erfolgreiches Krisenmanagement in Zeiten der Pandemie praktizieren. Die niedrigen Inzidenzen und die - im Vergleich zu den übrigen Bundesländern - weit unter dem Österreich-Schnitt liegenden Infektionszahlen belegen klar, wie richtig und faktenbasiert in Wiens Gesundheitspolitik gearbeitet und vorgegangen wird. Die härtere und entschiedene Gangart gegenüber dem ständigen Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung mag wohl nicht für alle Wienerinnen und Wiener populär sein, aber dafür überlegt, konsequent und zielführend! Bürgermeister Ludwig hat sich in der Pandemie mit seiner Vorgangsweise und mit seiner Entschlossenheit viele Sympathien und berechtigte Anerkennung über seine Parteigrenzen hinaus erworben. Das Corona-Virus kann nur mit klaren Ansagen und sinnvollen Maßnahmen bekämpft und eingedämmt werden.

Gustav Widlroither

5310 Mondsee