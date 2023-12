Wiener U-Bahn ist nicht vergleichbar

Dass all jene, die dieses - für eine barocke Kleinstadt höchst fragwürdige - Projekt zu Recht infrage stellen, von der profitorientierten Industrie, deren hoch bezahlten "Experten" und vor allem den kapitalistisch ausgerichteten Parteien in den Medien immer wieder als unwissend, rückständig und ängstlich diffamiert werden, ist nicht hinzunehmen. Völlig unpassend, ja eigentlich dumm, erscheint uns der immer wiederkehrende Hinweis auf die Wiener U-Bahn oder andere Großstädte, die mit den hiesigen Verhältnissen natürlich nicht vergleichbar sind. Für gesellschaftlich-sozial dringend notwendige Investitionen scheint man in unserer Stadt blind und taub zu sein, während man in dieser Hinsicht einem Größenwahn verfällt.

Wirklich katastrophal ist allerdings das bestehende Öffi-Angebot: Zum Bahnhof gelangt man z. B. nur drei bis höchstens vier Mal pro Stunde! Es scheint, als möchte man die Bürger, um dieses die Stadt für viele Jahre belastende Milliardenprojekt zu erzwingen, mit dem unprofessionellen öffentlichen Verkehr zur Verzweiflung bringen.

Dr. Leo und Waltraud Prothmann, 5020 Salzburg