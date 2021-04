Wieviel Grünfläche bleibt im Volksgarten noch übrig?

Ist es möglich, dass man bei der Neugestaltung des Volksgartens den Bauhof beauftragt hat und auf Ratschläge des Gartenbauamts verzichtet hat? Es hat den Anschein, dass hier die Planung aus den Fugen geraten ist. Auf der Südseite, wo ohnehin der Volleyplatz noch eingerichtet wird, ist ein Kreisverkehr um einen einzelnen Baum mit Inselgrün eingerichtet worden und weitere vier Bäume kann man nun umrunden. Die mit Kies vielfach neu aufgeschütteten Wege (der Rundweg um den Weiher nicht eingerechnet) sind 2½ bis drei Meter breit und infiltrieren den Park von allen Seiten. Völlig unverständlich ist die Wegeführung entlang der Hinterseite des Spielplatzes, der sich danach mäanderförmig durch intakte Baumgruppen über die diagonale Allee hinweg zum neu errichteten Kiosk zieht. Wenn man die Strecken abgeht, ergibt sich überschlagsweise eine zugeschüttete Grünfläche von 1800 m2, das entspricht dem Ausmaß von sieben Tennisfeldern! Man kann sich im Tennisclub nebenan, wenn man will, eine gute Vorstellung davon machen. Und die Umbauten sind ja noch nicht zu Ende: Der Sandstrand, die Bocciabahn und der Minigolfplatz werden ja noch eingerichtet. Spielplatz und Rundweg um den Weiher waren bislang für alle und jeden, ob mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl, über die straßenbreite Hundertwasserallee und die fast ebenso breite diagonale Allee, beide geteert, gut erreichbar und auch befahrbar.

Was bleibt im Park eigentlich an Grünflache noch übrig? Was sagt der Naturschutzbund dazu?





Dr. Konrad Ries, 5020 Salzburg