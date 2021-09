Wildregionen für Wölfe einführen

Bezugnehmend auf den Artikel "Verordnung gegen Wölfe ist rechtswidrig" in den SN vom 25. 9. 2021 möchten wir Folgendes festhalten: Um Schäden durch den Wolf möglichst hintanzuhalten, aber diesen nicht auszurotten und das gesamte Prozedere zu vereinfachen, könnte man Wildbehandlungszonenpläne - wie für Rot- und Gamswild bereits umgesetzt - auch für Wölfe andenken.

Erklärung für Nichtjäger: Die Wildbehandlungszonen umfassen drei Zonen: Kernzone - keine Bejagung, Randzone - fallweise Bejagung, Freizone - Abschuss. In der Praxis würde das bedeuten: Kernzone für Schutzwald, Jungwald etc., dort will man wegen Verbissschäden möglichst keine oder nur wenige Pflanzenfresser (Rotwild, Rehwild und Gamswild) haben. In der Randzone wird nur eine geringe Anzahl von Wölfen geduldet. In der Freizone beispielsweise für Siedlungsgebiete oder bewirtschaftete Almen rigoroser Abschuss von Wölfen.

Der Wolf als intelligentes Tier wird bald erkennen, wo er unerwünscht ist. Und für Problemwölfe würden lange Behördenwege wegfallen. Das heißt, Abschüsse würden zeitnah und damit treffsicherer sein.



Dipl.-HTL-Ing. Mathias Kronreif, 5450 Werfen,