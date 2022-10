Wildtierunfälle sind besonders jetzt im Herbst möglich

Durch die früher hereinbrechende Dämmerung und das geringer werdende Nahrungsangebot ist die Gefahr von Wildunfällen im Herbst besonders groß, speziell in den Morgen- und Abendstunden.

Grundsätzlich gilt:

- Wenn man ein Tier sieht, sofort Geschwindigkeit reduzieren, Fernlicht ausschalten und nach Möglichkeit hupen.

- Da Wildtiere oft in Gruppen unterwegs sind, ist immer mit nachkommenden Tieren zu rechnen.

- Je weniger Straßenverkehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Wildtier zu treffen, auch mitten in der Nacht.

Statistisch passiert in Österreich alle 7 Minuten ein Wildunfall. 100 000 bejagte Wildtiere (Rotwild, Wildhasen, Fasane) sterben dabei jährlich auf unseren Straßen. Zusätzlich fallen Millionen Igel, Kröten und andere kleine Wildtiere dem Verkehr zum Opfer.



Ingrid StrackeTierschutzverein, Tierheim und Gnadenhof Purzel&Vicky, 8076 Vasoldsberg