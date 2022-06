Willkommen im Zeitalter der Ignoranz!

Die Berichterstattung der letzten Tage in den SN berührt mich in einer erschütternden Art und Weise, weshalb ich diese Zeilen, gerichtet an die politischen Verantwortungsträger/-innen aus Stadt und Land Salzburg schreibe:

Ich habe heute eine Schnecke überfahren! Ja, versehentlich, als ich mit meinem Fahrrad auf dem Weg in meine Ordination den Radweg in der Josefiau nahe des umstrittenen Rad-Parcours benutzte. Nicht aus Gleichgültigkeit oder Ignoranz, es ist einfach passiert, als nach einer Regennacht mehrere Schnecken den asphaltierten Radweg überquerten.

Wir wünschen uns, dass unsere Kinder sportlich, selbstständig und umweltbewusst leben, erziehen sie zu mündigen Staatsbürger/-innen und zukünftigen Wähler/-innen. Leider müssen wir zusehen, wie unserer Jugend eine beispiellose Ignoranz und Gleichgültigkeit der politisch Verantwortlichen aus Stadt und Land Salzburg sowie ihrer ausführenden Ämter und Institutionen entgegengebracht wird, indem man ihnen ein kleines Stück Natur in Form dieses Rad-Parcours in der Josefiau ersatzlos wegnimmt. Gerade diese Jugendlichen, die in ihrem global denkenden Umweltbewusstsein meine größte Hochachtung genießen, sollen die Entscheidungen der derzeit verantwortlichen Politiker/-innen aus der Generation ihrer Eltern und Großeltern akzeptieren, welche Ihnen nicht nur in diesem Thema, sondern auch in vielen anderen Zukunftsbereichen wie z. B. Energiewende, öffentliches Verkehrskonzept und Radwegenetz sowie zu guter Letzt mit dem geplanten Ausbau der Mönchsberg- Garage täglich ihre jahrelange Unbeholfenheit und Ignoranz vorleben.

Meinen fortbestehenden Optimismus vorausschickend und in Erwartung intelligenter, schnell umsetzbarer Alternativen zu diesem bereits planierten Rad-Parcours bleibt mir abschließend nur, den Verantwortungsträger/-innen zu wünschen, dass 1. ihre eigenen Kinder ihnen keine unangenehmen Fragen hinsichtlich Radfahrmöglichkeiten, Mountainbike-Trail vom Gaisberg o. ä. stellen, 2. die Rechnung, welche sie von den heutzutage sehr mündigen wahlberechtigten Jugendlichen für ihre Entscheidungen erhalten werden nicht all zu unangenehm ausfällt und 3. die von Ihnen beauftragten Baufahrzeuge keine Schnecken überfahren werden, wie es mir heute passiert ist.

Dr. Roman Straßl, Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, 5026 Salzburg