Wenn man sich die Zeit nimmt, einmal rückblickend den Lebensalltag zu überblicken, erkennt man nach den Schwierigkeiten der letzten Zeit Lücken in unserer Gesellschaft. Mitunter fühlt man sich ungehört und unverstanden. Ein Trend zur Individualität war nicht zu übersehen. Das Gespräch mit Andersdenkenden kam nur langsam zustande. In einer Epoche zunehmender Möglichkeiten von Kommunikation ergaben sich Probleme, das Wechselspiel von Sender und Empfänger klappte oftmals nicht.

Sich auf Gemeinsamkeiten einlassen war nicht immer möglich. Dennoch war das Bekenntnis zu einem Miteinander vorhanden. Ein Willkommen in der Gemeinschaft gehört gepflegt, die kommende Zeit ergibt die Möglichkeit, die Lücken zu schließen, Gemeinschaft zu pflegen, sich mehr zu unterstützen, die Kommunikation auszubauen und die vorhandenen Chancen einer funktionierenden Gesellschaft mehr zu nützen.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel