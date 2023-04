Windkraft in Salzburg

Die einen dafür, die anderen dagegen - es gibt noch keine einzige Windkraftanlage in Salzburg. Was sind die objektiven Fakten? In Burgenland gibt es sehr viele Windkraftanlagen, doch sind hier viel bessere Windverhältnisse, keine Möglichkeit, Wasserkraft energetisch auszunutzen und man kann keine Gebirgswelt verschandeln.

In Salzburg gibt es genügend Wasserkraftreserven zur Stromerzeugung, was jedoch meist am Widerstand von Grünen und Naturschutz scheitert. Vielleicht sollte man die notwendigen Planungen und Behördenverfahren auch gegen deren Widerstand durchziehen.







Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg