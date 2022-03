Windkraft ist eine der wenigen wirklichen Alternativen

Zum Thema "Im Windstreit gehen Wogen hoch" im SN-Lokalteil vom 21. 3. 2022:

Manchmal bin ich wirklich verblüfft, welche Umwelt-/Klimaschutzthemen zu so heftigen Debatten und Verhinderungsstrategien aufgebauscht werden. Jetzt sind es einige Windräder in Salzburg auf den Bergen, die angeblich die so schöne Bergwelt verunstalten.

Dabei herrscht weitgehende Einigkeit - einige Leute werden immer dagegen sein -, dass Windkraft eine der wenigen wirklichen Alternativen ist, um die Klimaschutzziele mittelfristig zu erreichen (statt Kohle, Gas und Atomenergie).

Putins Krieg gegen die Ukraine mit dem unseligen Leid an Toten und Vertriebenen zeigt uns, wie wichtig eine autarke Energieversorgung geworden ist. Da sind nun Vertreter des Alpenvereins unter dem Vorsitz von Claudia Wolf in Salzburg unterwegs, wichtige Entscheidungen in Richtung Klimaneutralität zu verhindern, mit den Argumenten wie Sichtbehinderungen auf die Gipfel durch Windräder, Vogelschutz, Gefährdung von sensibler Fauna und Flora sei zu befürchten. Acht vom Land Salzburg vorgeschlagene Standorte für Windkraftanlagen werden vom Alpenverein mit fadenscheinigen Argumenten einfach abgelehnt.

Der Alpenverein hat aber keine Skrupel, ihre Hütten in Quasi-Hotels mit Vier-Sterne-Niveau umzuwandeln, um so den Massentourismus in den Bergen zu befeuern. Dazu wurden/werden Straßen gebaut und die Landschaft versiegelt.

Da meine Frau und ich jahrzehntelange Mitglieder des Alpenvereins sind und regelmäßig auch in anderen Gebieten wandern, hat uns ein Windrad bisher nicht wirklich gestört. Es ist uns viel lieber als ein Gas/Kohlekraftwerk.

Wir überlegen jetzt, diese Mitgliedschaft zurückzulegen.

Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen