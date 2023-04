Windkraftanlagen im Gebirge - was spricht dafür und was dagegen? Ich gebe zu, mir gefällt diese Ansicht nicht besonders. Zudem denke ich, wenn der Aufbau seriös erfolgt, ist der Aufwand etwa um ein Drittel teurer als im Tal bzw. auf der Ebene: Windkraftwerke im Gebirge erfordern den Straßenbau vom Tal weg. Jedes dieser Kraftwerke braucht eine eigene Zufahrt für Reparaturzwecke. Wie viel Bodenverdichtung ist dafür nötig? Die reine Fläche für das Fundament eines Windrads beträgt 2000 m². Auf dem Land kommt am häufigsten eine kreisförmige Flachgründung zum Tragen. Am Anlagenstandort wird auf einer Sauberkeitsschicht eine kreisförmige oder einem Kreis nahe kommende Fundamentplatte bewehrt, geschalt und dann mit Beton gegossen. Hinzu kommt die dazugehörige Kranstellfläche. Die Fläche für den Kran bleibt ebenfalls dauerhaft bestehen und hat ca. eine Größe von 1500 m². Somit ist insgesamt eine Fläche von 0,4 bis 0,5 ha nicht mehr für die Bewirtschaftung geeignet. Das heißt für mich, dass jedes Windkraftwerk gesamt eine Verdichtung von 5000 m² Grund und Boden verursacht. Dort fließt das Regenwasser schneller ab. Nun stelle ich mir als Laie eine Anlage von 15 bis 20 Windkraftwerken vor. Wenn Kanäle zum Tal sowie die Auffangbecken im Tal ausreichend bemessen sind und Felsstürze vermieden werden, sehe ich kein Problem. Bei den Überflutungen im Pinzgau vor bald zwei Jahren sah es aber ganz anders aus.

Ich bin ein Laie. Wenn sich eine Mehrheit für die Windräder entscheidet, ist das für mich in Ordnung, andernfalls suche ich eine andere Route



Reinhard Steindl, 5164 Seeham