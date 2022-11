Windkraftgegner haben schwache Argumente

Ich möchte auf Herrn Aschenbergers Leserbrief (28. 10) zum Thema "Windparks und Landschaftszerstörung" eingehen, da er sich gut eignet, um die Methoden der extremen Windkraftgegner aus dem Internet aufzuzeigen.

Zuerst wird versucht zu beweisen, dass die Windlobby (IG Wind) im SN-Artikel Lügen verbreitet. Allerdings muss man aufmerksam lesen, denn die zu überprüfende These, dass "5000 Windräder den österreichischen Jahresstrombedarf von 70 TWh decken können" findet sich nicht im Artikel. Die IG Wind selbst fordert nur 200 zusätzliche Windräder in Oberösterreich und gibt dafür 3 TWH Jahresstromerzeugung an, was er dann wohl hochgerechnet hat.

Die Faktencheck-Methodik von Herrn Aschenberger ist fehlerhaft. Er vergleicht die durchschnittliche Erzeugung über alle deutschen Windräder mit den 200 neuen Windrädern der IG Wind. Jetzt muss man hier wissen, dass es riesige Fortschritte bei den Windturbinen in den letzten Jahren gab. Die drei TWh der IG Wind basieren auf modernen Windrädern mit fünf bis sechs MW Leistung, während die deutsche Bestandsturbine im Schnitt zwischen zwei bis drei MW hat. Das ist ein Äpfel- mit Birnen-Vergleich.

Übrigens ist auch die Datenbasis von Herr Aschenberger etwas ungewöhnlich. Sie kommt von einem Verein (Institut für Klima und Energie), der sich "Institut" nennt, ohne mit einer Hochschule in Verbindung zu stehen. Bekannt ist der Verein für die Leugnung des menschengemachten Klimawandels (siehe Wikipedia).

Abschließend darf die alte Mär von "mangelnder Grundlastfähigkeit" und "dünner Energie" im Leserbrief nicht fehlen. Ein ebenso fadenscheiniges Argument, denn Windkraft muss immer im Verbund mit anderen Erneuerbaren Energien, Netzen und Speichern gedacht werden. Im Winter haben wir weniger Sonne und Wasser, dafür geht mehr Wind.

Es muss also alles gemeinsam ausgebaut werden, denn wir werden auch in Zukunft viel Energie benötigen. Gleichzeitig sollten wir unsere persönliche Energie nicht in diesen ewig gleichen Diskussionen verschwenden



Martin Santner, 5020 Salzburg