Windparks: Nachhaltig ist nur die Landschaftszerstörung

"Zuverlässig" und "flächensparend" seien die nunmehr sechs Großwindanlagen und ein relevanter Ansatz für "Versorgungssicherheit" stand letzte Woche in einer Innviertler Gratiszeitung zu lesen.

Das ist natürlich purer Nonsens, ebenso wie die aus dem Artikel ableitbare Behauptung, dass man mit 5000 Windrädern den österreichischen Jahresstrombedarf von 70 Terawattstunden (TWh) decken könne. Stellen wir der Selbstbeweihräucherung ein paar Aussagen aus Band 7 der deutschen Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie (Ruprecht/Lüdecke) entgegen:

"Die real erzeugte Menge der 27.000 Anlagen" in Deutschland - inklusive die Küstenstandorte - beläuft sich gerade einmal auf 80 TWh. Das würde bedeuten, dass die Windräder in Österreich fünf Mal effizienter sind als die deutschen.

Die Lösung liegt auf der Hand: Das winzige Wörtchen "Werbung" ziert das Ende des Artikels. Das erklärt den saloppen Umgang mit den klar widerlegbaren Behauptungen zugunsten des "Flatterstroms", der natürlich "13.000 Haushalten" zugute kommt. Ein alter bilanzieller Taschenspielertrick, der mit einer realen Grundlastfähigkeit nichts zu tun hat.

Generell gilt: "In Wind . . . ist zu wenig nutzbare Energie enthalten. Sie ist zu dünn, oder technisch ausgedrückt, ihre . . . Leistungsdichte ist zu klein. Will man dünne Energie einsammeln, benötigt man riesige, mit Technik zugebaute Flächen, die man der Natur entzieht und in naturschädigende Industrielandschaften verwandelt . . . Es gilt ganz allgemein die naturgesetzliche Regel: je kleiner die . . . Leistungsdichte einer Methode [Anm.: bei Wind 1,1W/m²], umso größer ist ihr Energieaufwand beim Bau, ihr Materialaufwand und ihre Umweltschädigung".

Einen Vorwurf kann man den sonst für ihre Faktentreue geschätzten "Salzburger Nachrichten" in der Berichterstattung über die frevelhafte Landschaftszerstörung im Innviertel nicht ersparen: Sie haben schlichtweg das Wort "Werbung" vergessen.

Lassen wir deshalb Österreichs derzeit meistgefragtem Energieexperten, Dr. Walter Boltz, dem früheren Leiter der E-Control, das letzte Wort, das zweifelsohne für Österreichs Landschaftsperle Salzburg noch viel stärker gilt:

In Oberösterreich würde ich kein einziges Windrad errichten!

Johann Aschenberger, 4910 Ried im Innkreis