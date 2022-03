Windrad-Verhinderungspolitik in Salzburg

Während das Burgenland mit seiner Windrad-Politik energiemäßig autark ist, gibt es in Land und Stadt Salzburg eine Windrad-Verhinderungspolitik, die an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten ist. Das "Windrad-verschandelte" Burgenland, hat es denn plötzlich einen Besucherrückgang im Bereich Touristik erlebt? Nein!

Hier in Salzburg "schützen" einige angeblich die Schönheit der Landschaft und muten Bürgerin und Bürger zu, immer mehr für elektrische Energie zu bezahlen. Auf dem Gaisberg verschandelt seit Jahrzehnten ein Funkmast die Landschaft. Die vielen Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte, ja die sind ein geradezu epochaler Beitrag zur Verschönerung von Berg und Tal im Land Salzburg. Die sich wunderbar in diese Landschaft schmiegenden Schneekanonen werden wohl bald in Heimatliedern ihre Landschaft schmückende Funktion besungen bekommen.

Die immer größer werdenden Bau- und Schutzmaßnahmen gegen Unwetterkatastrophen, sie stören nicht, wenn, weil umweltfreundliche Stromerzeugung verhindert wird, für CO2-Umweltzerstörung gesorgt wird. Der Pkw-Bestand in Stadt und Land Salzburg beträgt etwa 320.000 Stück. Auch die brauchen irgendwann bezahlbaren Strom, um Mobilität zu garantieren. Neben dem Brettl vorm Kopf haben viele Verantwortliche ihr politisches Handeln durch die "Windradl-Landschaftsverschandelung" blockiert.

Vorschlag an den Herrn Bürgermeister: Drei künstlerisch gestaltete Windräder auf dem Gaisberg bauen, um die Funkmast-Schäbigkeit verschwinden zu lassen. Die Propeller könnten mit Klimt-Motiven "verschönt" werden. Das verschönt und bringt elektrische Energie.







Dieter Braeg, 5020 Salzburg