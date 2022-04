Windradfeindliche Position des Alpenvereines

Herr Niederreiter (Artikel SN, 6.4. von Michael Minichberger) spricht unserer Familie aus der Seele ("Windkraftfan legt sein Amt als Alpenvereinsobmann zurück"). Auch wir erwägen schon seit einiger Zeit, aufgrund der ablehnenden Haltung des Alpenvereins gegenüber Windrädern, unsere langjährige Mitgliedschaft zu kündigen.

Unsere Zeit fordert Aufgeschlossenheit, einen Perspektivenwechsel und zukunftsorientiertes Handeln. Windräder an strategisch günstigen Standorten sind unerlässlich und zeugen von ebendieser Haltung. Auch Salzburg hat die Pflicht energiepolitische Maßnahmen zu setzen. Anstatt in monatelangen Diskussionen wertvolle Zeit verstreichen zu lassen, sollte besser bereits an den Fundamenten zahlreicher erneuerbarer Energieträger gearbeitet werden. (vgl. auch Artikel SN, 6.4. von H. Huber ("Wie der Ölausstieg zum Spießrutenlauf wird")







Mag. Ingrid Winchenbach, 5161 Elixhausen