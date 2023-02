Dem Leserbrief von Herrn Schneider, der die Windräder von Munderfing so lobt, möchte ich nur entgegnen, dass diese Windräder keinesfalls dauernd in Betrieb sind; von wegen Wind! Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass Windräder am Lehmberg einen wesentlichen Eingriff in das Landschaftsbild darstellen. Man kann leicht für Windräder sein, wenn man diese nicht selbst vor der Nase hat. Ferner fehlt mir bei den Windrädern auch die Kosten-Nutzen-Rechnung wie Aufschließung, Baukosten, Wartungskosten, Lebensdauer und erhoffte Leistung.



Peter Wagner, 5204 Straßwalchen