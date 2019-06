Windräder: Klima-Rettung durch Kirchturms-Horizont?

Ja, Strom durch Windkraftwerk erzeugen ist fürs Klima besser als Öl oder Gas zu verbrennen, aber die aktuelle Maxime "jedem Bundesland seine Windräder!" geht in die falsche Richtung - das ist arge Kirchturms-Horizont-Politik.

20 Windräder will LH-Stv. Schellhorn bis zum Jahr 2020 aufstellen - da wird fleißig gemessen, welche Standorte im Land Salzburg dafür in Frage kämen.

Windverteilungs-Karten zeigen, wo wie viel Wind anfällt - europaweit sind Küsten-Gebiete bevorzugt, in Österreich am ehesten noch der flache Osten.

Wollte man dieses Thema seriös angehen, so müsste der Kirchturms-Horizont überschritten und die im Land Salzburg erhofften Volllast-Stunden mit den in den Windparks in NÖ/Burgenland real erreichten verglichen werden.

Stellt sich dann heraus, dass die Errichtung von WK im alpinen Bereich zwar deutlich aufwändiger - Zufahrtswege für Schwerfahrzeuge, eigene Stromleitungen -, der mögliche Ertrag aber deutlich geringer ist als in bestehenden Windparks im Osten, dann bitte dort (!) "Salzburger" Windräder aufstellen und ggf. mit dem Landeswappen kennzeichnen.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg