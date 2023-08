Windräder & PV versus Ideologie

In Reaktion auf den Brief an die SN von Helmut W. Czepe, der unserer Umweltministerin "blinde Ideologie" vorwirft, einer Umweltministerin, die ihre Arbeit mit Herzblut und ungemein viel Engagement macht, gilt es Folgendes klarzustellen: Jede Technologie bringt unbestritten auch Nachteile, Energie gibt es nicht geschenkt. Gegen Windräder und PV-Anlagen zu wettern, ist bei manchen im Moment halt sehr beliebt, sind es doch grüne Technologien, und "grün" scheint für einige in diesem Land ein Schimpfwort zu sein. Brennende Ölplattformen, versunkene Öltanker mit katastrophalen Schäden an der Natur, die Abhängigkeit von Putin und immer mehr CO₂ in der Luft, werden ausgeblendet, während man bei den Erneuerbaren möglichst viele Haare in der Suppe zu finden versucht.

Dass man mit PV-Anlagen auf Wiesen durch Schatten die Kleintierwelt bedroht, halte ich für ein Gerücht. Eher freut sich wohl so manches Tier bei der steigenden Hitze über mehr Schatten. Wer in die Sonne will, findet welche. In Bezug auf Bodenverbrauch verweise ich auf Agri-PV, eine sehr gute Kombination aus Energie-Gewinnung und Landwirtschaft. Ein Besuch des EWS Sonnenfeld in Bruck/Leitha, einer Agri-PV Referenzanlage, zeigt sehr gut, dass manche Pflanzen durch (Teil-)Beschattung sogar besser wachsen. Von wegen "da wächst nichts mehr". Wer anderen Ideologie vorwirft, sollte in sich gehen und die eigene, verfolgte Ideologie hinterfragen.



Horst Gassner, 5325 Plainfeld