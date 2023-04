Windräder sind keine Lösung für Salzburger Energiepolitik

Die Salzburger Landespolitik sollte, wenn es um die Nutzung der Energiequellen des Landes geht, nicht den Blick auf die großen Zusammenhänge verlieren. Das Land Salzburg ist ein Landschafts- und Kulturraum von besonderer Bedeutung für ganz Europa und bedarf daher einer besonderen Pflege. Zur europäischen Energiewirtschaft trägt es mit der Nutzung seiner Wasserkräfte und vor allem mit den Pumpspeicherwerken bei. Für diese ist die 400-kV-Leitung nach Kaprun unverzichtbar, die sich, soweit möglich, unauffällig an den Berghängen dahinzieht. Windkraftanlagen hingegen sind in Salzburg nicht sinnvoll. Die Energieausbeute je Windrad ist im Gebirge wegen des böigen und häufig die Richtung wechselnden Windes geringer als im Flachland. Die Aufwendungen für die Errichtung und Instandhaltung dagegen sind deutlich höher. Größere und daher wirtschaftlichere Windparks sind im Gebirge aus Geländegründen nicht möglich. Wenn ein Salzburger in Windkraft investieren will, soll er die durch die EU gewährte Niederlassungs- und Erwerbsfreiheit nutzen und im EU-Raum einen besser geeigneten Standort suchen. Überdies zerstören Windräder das Landschaftsbild. Sie sind höher als Hochspannungsmaste, benötigen weithin sichtbare Standorte und beunruhigen den Blick durch ihr nervendes Drehen. Wer in seinem Alltagsleben immer wieder drehende Windräder zu sehen bekommt, ist froh, wenn er Urlaub in einer windradfreien Gegend machen kann. So wird der ideelle Wert des Landschaftschutzes auch zum wirtschaftlichen Wert.

Dipl.-Ing. Dr. Eberhard Franz, 5084 Großgmain