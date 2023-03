Windräder sind schöner als Liftstützen

Zu "FPÖ-Chefin über Windräder und die Chancen für Schwarz-Blau" (SN vom 17. 3. 2024): Es ist richtig, dass Salzburg das Klima nicht retten kann, aber von Rettung kann ohnehin keine Rede sein. Es genügt, wenn jeder, ob Familie, Dorf, Stadt, Bezirk, Bundesland usw. seinen Beitrag leistet, um gegen den rasant fortschreitenden Klimawandel entgegen zu wirken. Um hier etwas in Bewegung zu setzen, werden wir auch Windräder brauchen, ob sie nun schön sind oder nicht. Bei einem Vergleich mit Liftstützen, die ja auch extrem hässlich sind, ist ein Windrad ein sehr ästhetisches Teil. Vor allem die Natur rundherum bleibt intakt, was man von Liftstützen nicht behaupten kann. Die Berge weisen unzählige Verletzungen auf, was an plattgewalzten Pisten im Sommer erst ersichtlich ist. Aber die Gier lässt uns ein Skigebiet nach dem anderen erschließen, obwohl wir in absehbarer Zeit nur mehr auf schmutzig weißen Kunstschneebändern in Horden talwärts rutschen.

Weiters ist die Bemerkung, dass China den höchsten CO2-Ausstoß hat, nur die halbe Wahrheit. Wer ist schuld daran? Fast die ganze Welt lässt in China produzieren, weil dort der Schrott, den wir zum Teil gar nicht brauchen, billig erzeugt wird. Das beste Beispiel sind Textilien, die dann nagelneu irgendwo in Afrika landen und verbrannt werden. Es wird um jeden Cent gefeilscht und das auf Kosten von nachhaltiger, umweltschonender Herstellung. Also darf man China nicht den Schwarzen Peter zuschieben und uns als Saubermänner/-frauen hinstellen.

Man sollte die Dinge immer zu Ende denken.



Roswitha Lengheim, 5201 Seekirchen