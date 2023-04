Windräder - so müsste es gehen

Wenn ich lese, dass der Naturschutz den Bau von Windrädern wegen der notwendigen Abholzung für Zufahrtswege verhindert, möchte ich einen Fall aus Australien schildern.

Dort gibt es von Cairns nach Kuranda eine 37 km lange Schmalspurbahn, die 1882 bis 1891 erbaut wurde und mitten durch den tropischen Regenwald entlang tiefer Schluchten und Wasserfälle führt. Kuranda liegt auf 330 Metern Seehöhe. Um diese Touristenattraktion noch besser vermarkten zu können, wollte man eine Seilbahn über den Regenwald bauen. Wegen der erforderlichen Schneisen für die Zufahrtswege wurde dies aber abgelehnt.

Aber der österreichische Seilbahnbauer Doppelmayr fand die Lösung für den 7,5 km langen Skyrail Rainforest Cableway. Er setzte die 32 Stützen innerhalb eines Jahres umweltschonend mit Hubschraubern in den Urwald. So können die vielen Touristen in schönen Gondeln leise über den Regenwald hinweggleiten und das

bunte Leben im tropischen Wald beobachten.

Was für Seilbahnstützen geht, müsste doch auch für Windräder machbar sein!



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg