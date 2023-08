Windräder verbrauchen auch Fläche

Zum Beitrag von Frau Bettina Figl über den Bodenverbrauch, unter anderem mit Herrn Hans-Peter Hutter (SN vom 16. August 2023).

Nicht erwähnt wird in diesem Beitrag auch der Bodenverbrauch von Windrädern. Dadurch ist nicht nur die Bodenfläche gemeint, in die die Betonquader gegossen werden, sondern auch die Zufahrtstraßen, die besonders im Gebirge und Waldgegenden durch die Schneisen für die Straßen viel Bodenverbrauch verursachen.

Auch Photovoltaikanlagen, die auf Wiesen errichtet werden, erhöhen den Bodenverbrauch, weil darunter wächst nichts mehr und auch der Schatten durch die Flächen ist für die Kleintierlebewelt bedrohlich..

Da würde die "Umweltministerin" Gewessler in einer Zwickmühle stecken, wenn sie nicht ihre Ideologie diesbezüglich blind machen würde.





Helmut W. Czepe, 1060 Wien