Winter in der Ukraine

Es herrscht wahrlich kein Mangel an Krisen, sodass der Angriffskrieg Russlands gar nicht mehr so das beherrschende Thema ist. Zu unrecht, denn die Ukraine wird immer mehr zum Opfer eines hybriden Kriegs, der vor allem darauf abzielt, den Verteidigungswillen der Bevölkerung durch Zerstörung der zivilen Infrastruktur zu brechen. Kriegsverbrechen werden dabei in Kauf genommen, eventuell sogar zentral geplant. Dass die Täter dabei jemals zur Verantwortung gezogen werden können, ist aus heutiger Sicht unwahrscheinlich.

Ich weiß nicht, ob wir hier "im Westen" eine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, über den kommenden Winter hinweg kaum Strom, Wasser, ausreichend Lebensmittel und Medikamente oder überhaupt eine bewohnbare Unterkunft zu haben und dabei ständig von Raketenbeschuss bedroht zu werden. Da relativieren sich doch unsere viel beklagten Probleme (Energieknappheit, Inflation, schrumpfendes Wirtschaftswachstum) erheblich. Um halbwegs durch den Winter zu kommen, benötigt die Ukraine neben militärischer Unterstützung (vor allem eine wirksame Luftabwehr) dringend zivile Güter, am besten koordiniert durch die Europäische Union.

Denn eines darf nicht passieren: Dass Putin für seine brutale Aggression noch durch einen "Siegfrieden" belohnt wird, indem etwa neben der Krim die Gebiete östlich des Dnjepr der Russischen Föderation zugeschlagen werden. Eine Version, die auch in Europa von rechten beziehungsweise rechtsextremen Parteien, aber auch von gutmeinenden, aber naiven "Friedensaktivisten" forciert wird. Diese fünften Kolonnen und "nützlichen Idioten" (© Lenin) spielen Putin in die Hände. Eine monströse Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau mit speziell geladenen Gästen (Trump, Le Pen, Orbán, Kickl und ähnlich gestrickte Figuren), diese Horrorvision darf einfach nicht Realität werden.





Erhard Sandner, 5081 Anif