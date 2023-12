Winterfahrplan im Lammertal

Ich bin Mutter von drei Kindern, wovon zwei in das Privatgymnasium in St. Rupert in Bischofshofen gehen. Am Donnerstag haben mir meine Kinder mit Schrecken erzählt, dass sie durch den neuen Winterfahrplan in Zukunft 45 Minuten in Eben auf den nächsten Bus warten müssen. Bis jetzt war es so, dass der Bus vom Gymnasium um 13.15 Uhr wegfährt und sie dann in Eben vier Minuten Zeit zum Umsteigen haben.

Jetzt wird durch den neuen Takt, da ja das Lammertal in Zukunft bessere Busverbindungen haben soll, der Bus aus Eben um 15 Minuten früher losgeschickt.

Ganz ehrlich bin ich verzweifelt und empört. Beim Salzburger Verkehrsverbund wurde mir ein Rückruf versprochen - ich habe aber keinen bekommen.

Es betrifft nicht nur meine Kinder aus Abtenau. Es sind auch die Schulkinder aus

St. Martin und aus Annaberg betroffen. Klar ist: Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht unter einer Fahrplanveränderung leiden.

Jutta Windhager, 5441 Abtenau