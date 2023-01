Wintergemüse muss auf den Speiseplan

Es ist anerkennenswert, dass die SN dem deftigen Wintergemüse fast eine ganze Seite zubilligt: "Kraut und Rüben" (SN, 16. 1.).

Was leider verabsäumt wurde war, für jene Gemüsesorten etwas Werbung zu machen, die bei uns etwas weniger verbreitet sind. Wie zum Beispiel der im Winter in jedem norddeutschen Haushalt auf dem Speiseplan stehende Grünkohl (kein Wirsing!) mit Pinkel (Mettwurst zum Mitköcheln). Auch Braunkohl und andere Sorten gehören in die Sparte der (bei uns) unterschätzten Wintergemüse.



Reinhard Kaske, 1130 Wien